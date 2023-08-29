نزل لـ 2200 جنيه.. أسعار الذهب تتراجع وعيار 21 مفاجأة

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 29- 8 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، وذلك للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، ولمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الان في مصر بالتعاملات المسائية، والتي شهدت حركة انخفاض في الأيام الأخيرة لأسعار الذهب بجميع الاعيرة والمشغولات الذهبية، ويأتي ذلك بالإضافة إلي معرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي للشراء بها دون التعرض للزيادة الغير مبررة اثناء الشراء.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,200

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,220 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 أول أمس

عيار 21 بيع 2,235 شراء 2,255 جنيها.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,514 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,305 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,886 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,467 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,257 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,483 شراء 78,194 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,600 جنيه.

الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,514,286 جنيه.

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

أسعار الذهب عالميا

إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة، وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.