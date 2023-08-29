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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التوظيف الأمريكية ومؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات قوية حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الإثنين، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات بينما ارتفعت الأوقية في بداية التعاملات لتسجل مستوى 1925 دولارًا، قبل أن تتراجع لتسجل مستوى 1921 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى  2526 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1474 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، ولامس مستوى 2220 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2235 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1925 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.

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