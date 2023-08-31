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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

قدّمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريراً عن  أسعار الذهب، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيه.

الذهب سعر الذهب اليوم الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18

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تراجع جديد يضرب أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

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