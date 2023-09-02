الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب انخفاضها المتتالي، حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع حادة على مدار الساعات القليلة الماضية، إلى أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لحوالي 2,215 جنيها.

أهمية أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الادخار.

كما يعتبر الذهب وسيلة تحوط آمنة، يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم

وشهد أسعار الذهب خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية حالة من التراجع علي مستوي جميع الأعيرة حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم حالة بمحلات الصاغة بدون مصنعية، ما يلي:

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531

عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,320

عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215

عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899

عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477

عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,266

الاونصة بيع 78,017 شراء 78,727

الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,720

الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,531,429

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التداولات الصباحية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، متأثرا بهبوط الطلب على المعدن الأصفر محليا بشكل متواصل.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب نحو 1940 دولارا للأونصة وذلك بتراجع 0.13 دولار بنسبة 0.01% إلا أن الذهب خلال الأسبوع الماضي استطاع أن ينهي التداولات على ارتفاع لتزيد فرص صعود الذهب خلال الفترة القادمة بالرغم من عدم وضوح المشهد في الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير الوظائف الذي قدم بيانات مختلطة لم تساعد السوق على تحديد اتجاه واضح.



وخلال الأسبوع الماضي سجلت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.3% ليسجل الذهب أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 1953 دولار للأونصة، ولكنه أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1939 دولار للأونصة أسفل المستوى المحوري 1950 دولار للأونصة.

وكان قد كشفت البيانات الاقتصادية تراجع في نمو الاقتصاد الأمريكي في عدد من القطاعات الاقتصادية أهمهم قطاع العمالة، حيث تراجع معدل النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني إلى 2.1% من 2.4%.

كما تراجعت الوظائف المتاحة في شهر يوليو إلى أدنى مستوى لها عامين ونصف عند 8.83 مليون من القراءة السابقة 9.2 مليون، بينما تراجعت أعداد وظائف القطاع الخاص في أغسطس إلى 177 ألف من 371 ألف.