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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيار 21 سجل 2220 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 سبتمبر| فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت2-9-2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم السبت:


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل2537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيها. 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الإعلامية لميس سلامة الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 ا الجنيه الذهب

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