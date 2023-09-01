مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم..

ماذا يحدث وهل استقرار الذهب في الأسواق سيستمر مدة طويلة وهل هناك توقعات بتراجع الدولار خلال الفترة المقبلة بعد انضمام مصر للبريكس بعد استقراره لشهور .. كلها اسئلة سنحاول نجيب عنها خلال تغطيتنا الاقتصادية





نبدأ بأسعار الدولار محليا، التى مازالت تشهد استقرارا فى البنوك العاملة فى مصر للشهر الخامس علي التوالي دون أي ارتفاعات.



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك ( الأهلي ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .



سعر الدولار مقابل الجنيه يعتبر ، أهم ما يبحث عنه الآلاف، إذ شهد سعر الأخضر تراجعا قويا في السوق السوداء الموازية بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى.

ويساعد انضمام مصر للتكتل الذي يضم 3 من كبريات الاقتصاد في العالم وهي روسيا والصين والهند، تخفيف الضغط على الدولار، إذ تراجع سعره بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في السوق الموازية إلى نحو 38.75 جنيها بعد 43 و44 جنيها.



وقال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فى تصريحات تليفزيونية إن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد فهو سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

ونوه ان تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.

وأوضح أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.



فالبنك المركزي المصري يعتزم إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، وهو ما سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي وأن مصر لديها فرصة قوية في إعادة قوة الجنيه المصري من جديد مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة القوية من خلال التواجد في مجموعة البريكس والتي انضمت مصر لها في الفترة الأخيرة.



وقال ان حل الأزمة الاقتصادية في مصر لن يأتي من الخارج، بل يجب أن تُحل من الداخل نفسه، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية ويجب على رئيس الوزراء العمل على المشروعات والمصانع المتوقفة و إعادة إحيائها من جديد، مع تخارج الحكومة من عدد من الأنشطة الاقتصادية لفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل، وهو ما يحدث في الوقت الحالي وأن زيادة الإنتاج وحل مشاكل التصنيع، والاستثمار، هو ما يساعد في حل الأزمة الاقتصادية، مع زيادة الصادرات وانضمام مصر لمجموعة البريكس فرصة عظيمة لزياده الصادرات المصرية،وهو ما سيعود على الدولار والعملة المصرية، فالبريكس سوق مفتوح أمام مصر لتصدير كل ما لدينا والقادرين على تصديره.



وقررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

من ناحيه أخرى أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالى 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة ب 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي الى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

ووصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية الى 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ب 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.

وصلت ودائع القطاع الخاص الي 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023.

والان ننتقل في جولة لاستعراض اسعار الذهب والذى شهد استقرارا في الأسعار و يرى تجار الذهب أن هذا الوقت هو الأنسب لشراء الذهب خاصة للعروسين بسبب استقرار أعيرة ٢١ و ١٨ في سوق الصاغة

وكانت الحكومة قد قررت إعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمده 6 أشهر ما أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية



وقامت مصلحة الضرائب بوضع مثال توضيحي للماموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات وقالت ان قيمة المصنعية علي جرام الذهب تبلغ 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي 16 ألف جنيه .

ويتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% وبذلك تكون قيمة الضريبه 2240 جنيها علي المشغول الذهبي.

والان سنستعرض لحضراتكم اسعار اعيره الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث كالتالى، مع العلم انه يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531

عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215

عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899

عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477

عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,266

الاونصة بيع 78,017 شراء 78,727

الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,720

الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,531,429

وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية

وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات

وبالنسبة للذهب عالميا فسجلت أسعاره حالة ارتفاع رغم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، حيث تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

أما سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، فشهدت قفزة جديدة إلى 1,945.76 بعد 1,936.59 دولارًا أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

وقال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.