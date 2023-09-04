انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الان في مصر بالتعاملات المسائية، لمعرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي للشراء بها دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء او البيع بمحلات الصاغة بالمناطق المختلفة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الاثنين 4-9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,205 شراء 2,215

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,205 شراء 2,225 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,520 شراء 2,531 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,310 شراء 2,320 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,890 شراء 1,899 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,470 شراء 1,477 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,260 شراء 1,266 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 78,372 شراء 78,727 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,640 شراء 17,720 جنيه.

الكيلو بيع 2,520,000 شراء 2,531,429 جنيه.

ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.