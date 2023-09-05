500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا ، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 والمحبب لدى قطاع كبير من المشترين عند شراء المشغولات باختلاف أشكالها وأنواعها.

الذهب

500 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة تزيد على 500 جنيه، إذ وصل اليوم إلى نحو 17,640 جنيه للشراء بنحو 18200 جنيه، فيما وصل الفارق بين سعر اليوم وأعلى سعر سجله في أبريل الماضي وهو 22400 جنيه بنحو 4740 جنيها، لكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

ويبحث الكثير عن سعر الأصفر اليوم في مصر، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1,881 جنيها بعدما لامس الـ 2000 جنيه في ارتفاع أغسطس الماضي ، فيما سجل عيار 22 اليوم في مصر 2,300 جنيها للشراء بدون مصنعية.

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الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

أما عن سعر الذهب الآن ، فهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء، 2,520 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,205 جنيهًات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الثلاثاء، من عيار 18: 1,890 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14 للشراء: 1,470 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع : 17,560 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، بشكل طفيف إلى 1,938.23 دولار بحلول الساعة 23:48 بتوقيت جرينتش بعد 1946 دولارا، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

وعند شراء الذهب سواء المشغولات والسبائك بكافة أوزانها، يبحث المقبلون على لشراء فقط عن أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية، وكذلك 24 لشراء السبائك خاصة.

ولكي يتم سعر المصنعية، يضيف التاجر بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها فقط.