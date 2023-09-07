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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، والموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليًا، مشيرة إلى أن هذه الموجة بدأت أمس الأربعاء ومستمرة حتى الأسبوع المقبل. 

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أسبوع على الأقل.. الأرصاد تصدم المواطنين عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة العزيزة، المذاع عبر قناة دي ام سي، أن الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليًا ترجع إلى الكتل الهوائية القادمة لمصر، وهي كتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أنها كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.
وتابعت أن ترتفع درجات الحرارة خلال هذه الموجة شديدة الحرارة على مستوى أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الموجة متوقعة في الوقت الحالي من الصيف. 
الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ردت على سؤال بشأن موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة، قائلة :"ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة والعظمى ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة إلى 39 درجة، وفي السواحل الشمالية تصل لـ36 درجة. 
أما نسبة الرطوبة المتوقعة، أشارت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نسب الرطوبة ستكون منخفضة، وحالة الجو ستكون شديد الحرارة فترة النهار على معظم انحاء الجمهورية ومائلة للحرارة خلال فترة الليل. 

وعن تفاصيل الأحوال الجوية الحارة، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن ارتفاعات درجات الحرارة مستمرة ليوم الاثنين، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مع يوم الثلاثاء المقبل، متابعة أن تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدل الحقيقي ثم تبدأ الانخفاض وتعود للأجواء المعتادة.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نتوقع انه يكون هناك أتربة عالقة، خاصة أننا في فترة انتقالية من الصيف للخريف ومن الطبيعي حدوث تقلبات في الأحوال الجوية، وينتهي فصل الصيف رسميًا يوم 22 سبتمبر.

درجات الحرارة اليوم الخميس 

القاهرة والوجه البحري العظمى 39 والصغرى 28
- السواحل الشمالية العظمى 36 والصغرى 26
- جنوب سيناء العظمى 42 والصغرى32
- شمال الصعيد العظمى 43 والصغرى 25
- جنوب الصعيد العظمى 46 والصغرى 28

درجات الحرارة الجمعة 

فيما تسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 39 العظمى و28 الصغرى، والطور 37 العظمى و 27 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 26 الصغرى، و6 أكتوبر 40 العظمى و27 الصغرى.

وتصل درجات الحرارة غدا في الإسماعيلية 38 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 31 الصغرى، وبنها 39 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 32 العظمى و18 الصغرى، والسويس 38 العظمى و 26 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 27 الصغرى.
 

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