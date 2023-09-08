بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، خاصة بعدما شهدت اليونان سيولا مفاجئة، حيث يشهد وسط البحر المتوسط يشهد عاصفة قوية ومساحتها كبيرة أثرت على اليونان وستصل الي الشمال الليبي وإن دل هذا فهو يدل على احترار مياه البحر الأبيض المتوسط وبداية تكون العواصف خلال هذا الوقت من العام.

حقيقة وصول السيول إلى مصر

وكشفت الأرصاد الجوية إنه بخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر أكتوبر إلى يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه.

سيول اليونان

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أمطار غزيرة على السواحل المصرية

وبينت هيئة الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه عادة ما تتكون هذه الأعاصير غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت الي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.

الأعاصير المتوسطية

وكشفت الأرصاد تفاصيل الأعاصير المتوسطية ، مؤكدة أنها (عاصفة) شبيهه بالأعاصير تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، في بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.

سيول اليونان

غرق الشوارع والبيوت

وتسببت هذه العاصفة في أمطار غزيرة وفيضانات قياسية في اليونان أدت الي ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والبيوت والسيارات كما تم الإعلان عن قتلي ومفقودين.

سيول اليونان

مفاجأة صادمة

وتسبب هذه العاصفة بالارتفاع الكبير والاستثنائي في درجات الحرارة التي تشهد البلاد خلال هذا الوقت من العام بسبب جذبها للكتل الهوائية ليكون اتجاه الرياح جنوبي حار وجاف، وتبدأ الحرارة بالانخفاض النسبي من السبت القادم بسبب تغير اتجاه الرياح وتحولها الي شمالية.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ، طقس شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

ظاهرة جوية على البلاد

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية وتشمل تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وكشفت الأرصاد أنها بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 27

6 أكتوبر 39 27

بنهــــا 38 27

دمنهور 38 26

وادي النطرون 39 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 39 27

بورسعيد 38 27

الإسماعيلية 40 27

السويس 40 26

العريش 36 26

رفح 36 25

رأس سدر 39 27

نخل 36 19

كاترين 32 18

الطور 40 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 43 31

الإسكندرية 33 27

العلمين الجديدة 32 26

مطروح 32 25

السلوم 33 25

سيوة 37 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 43 30

سفاجا 42 29

مرسى علم 43 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 24

سوهاج 43 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 46 29

الوادي الجديد 45 25

أبوسمبل 45 28