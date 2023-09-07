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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان، من مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، وتصل إلى 46 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة

وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بالفعل ارتفاعا بدرجات الحرارة منذ أمس الأربعاء، وسجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، وأضافت غانم أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية، وتصل إلى ما بين 45 و46 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

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نصائح من الأرصاد

وأوضحت هيئة الأرصاد أن السبب في ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، التي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس، وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الذروة، كما نصحت بارتداء الملابس القطنية الفاتحة والنظارات الشمسية واستخدام واقي الشمس.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023:

القاهرة الكبرى: العظمى 39 ، الصغرى 28
الإسكندرية: العظمى 37، الصغرى 26
الإسماعيلية: العظمى 38، الصغرى 27
الغردقة: العظمى 42، الصغرى 31
سوهاج: العظمى 43، الصغرى 27
المنيا: العظمى 42، الصغرى 24
أسوان: العظمى 46، الصغرى 29

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حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج (من 1.25 إلى 2.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتوقعت الهيئة أن تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج (من 1.5 إلى 2 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وقال الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيانها، إن البلد تتعرض اليوم لأجواء شديدة الحرارة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وتكون الأتربة العالقة نهارا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

هيئة الأرصاد الجوية أرجعت  الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، ما يزيد من الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة.

درجات الحرارة الأرصاد الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية نصائح هيئة الأرصاد

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