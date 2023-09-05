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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجة حارة قادمة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد المقبل

صدى البلد

تشهد البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين 7 و8 سبتمبر، موجة حارة، وتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الذي يبدأ اعتبارا من غد الأربعاء، ومن المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة، وفق الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التي حذرت من التعرض لأشعة الشمس منعا للإصابة بضربات الشمس الحارقة.

موجة حارة.. درجات الحرارة العظمى يومي الخميس والجمعة 

القاهرة والوجه البحرى 37 والمحسوسة 39 

السواحل الشمالية 36 درجة المحسوسة 39 

جنوب سيناء 42 والمحسوسة 44 

شمال الصعيد 42 والمحسوسة 44 

جنوب الصعيد 45 والمحسوسة  46 
 

موجة حارة تسيطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري 

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على المحافظات والمدن المصرية، وعلى الرغم من مؤشرات انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إلا أنه مازلت الأجواء الحارة والرطبة تسيطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائلة الحرارة رطبة ليلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس يومي الخميس والجمعة

كما تشير خرائط الطقس إلى حالة الطقس في سبتمبر، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، بسبب انكماش منخفض الهند الموسمى، خاصة خلال ساعات الليل لكن قد تتخللها أيام نشهد فيها ارتفاعا في درجات الحرارة، كما هو متوقع أن تسود موجة حارة في الأيام والمقبلة وحتى الأحد الموافق 10 سبتمبر.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 26
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 25
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 24
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 26
طنطا 35 25
دمياط 33 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 35 25
نخل 33 18
كاترين 31 17
الطور 33 25
طابا 33 26
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 34 24
العلمين الجديدة 33 23
مطروح 31 23
السلوم 33 24
سيوة 36 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 28
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 28
شلاتين 39 31
حلايب 35 30
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 37 23
بني سويف 37 23
المنيا 38 22
أسيوط 38 22
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
الوادي الجديد 41 25
أبوسمبل 41 28

موجة حارة درجات الحرارة الأرصاد الطقس سبتمبر

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