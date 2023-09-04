تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس يومي الخميس والجمعة

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك تغيرات في الأحوال الجوية، موضحة أنه من يوم الأربعاء حتى يوم السبت، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الأولى، أن ارتفاع نسبة الرطوبة، ستنخفض من يوم الأربعاء، ولكن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة خلال هذا الشهر ستنخفض، عما كانت في السابق، وأن الخميس والجمعة القادمين سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وحذرت من المواطنين من الارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 32 24

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 24

نخل 32 19

كاترين 32 17

الطور 33 25

طابا 32 26

شرم الشيخ 37 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 23

السلوم 30 24

سيوة 36 22

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 39 30

حلايب 35 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 40 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 41 28

