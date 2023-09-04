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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

أمطار
أمطار

يبحث الكثير يوميا عن نشرة الأرصاد الجوية والتي تشمل حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة على البلاد ، في الأيام الأولى من شهر سبتمبر والتي شهدت تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة.

حالة الطقس الآن على القاهرة 

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل الطقس على القاهرة الساعات المقبلة، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

شديد الحرارة

كما كشفت الأرصاد عن وجود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تكون حالة الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

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أمطار على هذه المناطق

وكشف تقرير حالة الطقس اليوم الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية والتي تشمل تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما كشفت الهيئة عن وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار 

ارتفاع الموج 

وبينت هيئة الأرصاد الجوية حالة البحرين ، فنكون حالة المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 مترإلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 24
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 23
دمياط 32 24
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 24
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 36 24
نخل 32 19
كاترين 32 17
الطور 33 25
طابا 32 26
شرم الشيخ 37 29
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 30 23
السلوم 30 24
سيوة 36 22
رأس غارب 37 28
الغردقة 38 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 39 30
حلايب 35 28
أبو رماد 35 28
رأس حدربة 36 28
الفيوم 35 23
بني سويف 35 23
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 40 26
الأقصر 38 27
أسوان 39 28
الوادي الجديد 39 26
أبوسمبل 41 28
 

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