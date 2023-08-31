«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الساعات المقبلة ، والتي تعد آخر ساعات في شهر أغسطس، بعد ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة شهدته البلاد على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

حالة الطقس على القاهرة

وعن حالة طقس العاصمة، كشفت الأرصاد في بيانها الرسمي، أن القاهرة الكبرى تشهد طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على وكذلك والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارا رطبا على السواحل الشمالية.

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طقس الليل

وعن حالة الطقس ليلا، فيكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

10 درجات دفعة واحدة

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على القاهرة بقيمة 10 درجات خلال ساعات، إذ تسجل العظمى 36 درجة بعد 37 أمس، فيما تكون الصغرى اليوم 26 درجة فقط.

موعد انخفاض الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية إن الارتفاع التي تشهده مصر في درجات الحرارة في الفترة الحالية أمر مؤقت ولن يستمر كثيرًا مع مصر، وانتهائه سيكون غدا، وسنعود لدرجات الحرارة الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

ونوهن بأن البلاد تشهد تحسن في الأحوال الجوية بداية من يوم الجمعة، وانخفاض واضح في درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

الأرصاد

الظواهر الجوية

وضمن نشرة الأرصاد حول طقس اليوم الأربعاء، تشهد البلاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أما الظاهرة الثانية، تشمل نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

حالة الموج

وبالنسبة لحالة البحر اليوم، فتكون حسبما أكد خبراء الأرصاد كالتالي :

- حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، إضافة إلى ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

- حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومد ن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 36 25

دمنهور 36 26

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 35 25

دمياط 31 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 23

نخل 37 20

كاترين 35 19

الطور 39 27

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 38 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 41 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 38 31

حلايب 34 30

أبو رماد 34 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 26

بني سويف 38 25

المنيا 40 23

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 44 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 44 26

أبوسمبل 42 27