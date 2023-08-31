بشرى من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة .

وقال محمود القياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"شهري يوليو واغسطس هما ذروة فصل الصيف ".

وأضاف محمود القياتي :" نسب الرطوية تنخفض بشكل تدريجي مع دخول شهر سبتمبر ".

وتابع محمود القياتي :" مع دخول فصل الخريف تنخفض درجات الحرارة "، مضيفا:" درجات الحرارة في سبتمبر أفضل من مثيلتها في يوليو وأغسطس".

واكمل محمود القياتي :" يمكن الحديث على استخدام الملابس الشتوية في النصف الثاني من فصل الخريف ".

ولفت محمود القياتي :" بداية من الجمعة تنخفض درجات الحرارة وتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بين 33 و 34 درجة ومع مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك نسمة رياح تشعرنا بدرجات الحرارة المعتدلة ".