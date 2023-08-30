مش اللي حصل في السعودية .. الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لن تتأثر بأي ظواهر جوية تؤثر على المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام، خاصة في ضوء أمطار غزيرة، وظواهر طبيعية تؤدي لوجود سيول، وما إلى ذلك.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الارتفاع التي تشهده مصر في درجات الحرارة في الفترة الحالية أمر مؤقت ولن يستمر كثيرًا مع مصر، وانتهائه سيكون بعد غد، مؤكدة أن مصر ستعود لدرجات الحرارة الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وتابعت، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر سجلت درجة حرارة 37 درجة مئوية اليوم على القاهرة، وغدا مصر مستمرة في ارتفاع درجات الحرارة وسيتم تسجيل 36 درجة على القاهرة، ولكن بسبب نسب الرطوبة سيشعر المواطن بأعلى من ذلك.

وأشارت إلى أن تحسن في الأحوال الجوية بداية من يوم الجمعة، وانخفاض واضح في درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسوع.

وحذرت من الشبورة المائية والتي ستكون في فترات الصباح الباكر، حتى لا يحدث أي مشاكل مرورية أو حوادث على الطريق.