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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحول كبير .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس سيحدث انخفاضا في درجات الحرارة نشعر به في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. 

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خدوا بالكم النهارده | تحذير عاجل من الأرصاد

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن الأجواء ليلا تكون معتدلة على المناطق الشمالية ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية، متابعة أنّ فترات الليل ستشهد نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، وأهمها القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ويلطف الأجواء بعض الشيء.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مع وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا تكون نسب الرطوبة عالية على سطح الأرض، وتظهر شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 


وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انها تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم 

فيما أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن اليوم يشهد اعتدالا كاملا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط وسيكونان مؤهلين لأعمال الصيد كافة وأعمال التنزه.

وأضافت "الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية"، أن : "يجب ان نحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة تحديدا، وإن كنا موجودين في الشارع يجب أن نصطحب غطاءً للرأس يحمينا من أشعة الشمس المباشرة".

ونصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المشاهدين، بتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمها الماء على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لافتةً إلى أن التحسن في الأحوال الجوية سيكون بداية من يوم السبت المقبل، حيث تعود قيم الحرارة بالتدريج إلى المعدلات، وبخاصة أن سرعات الرياح ستكون واضحة بشكل كبير تقلل إحساسنا بنسب الرطوبة الموجودة في الجو.  

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