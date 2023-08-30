خدوا بالكم النهارده | تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات المقبلة، تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحارة، وطالبت المواطنين بعدم التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأخبار الخاصة بالطقس:

الأرصاد الجوية: ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة اليوم وغدا

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم لدينا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة على مستوى الجمهورية وهو ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة اليوم وغدا واليوم هو ذروة الارتفاع في درجة الحرارة.

‏ وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الورد"، تقديم الإعلامية "ياسمين سيف"، المذاع عبر شاشة "ten"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون 37 درجة وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة الذي سيجعلنا نشعر بمزيد من الارتفاع في درجة الحرارة والـ 37 درجة قد يصل شعورها للناس 39 او 40 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة، موضحة أن اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وعلى الجميع تجنب التعرض المباشر لـ أشعة الشمس خلال فترة الذروة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجة الحرارة بالقاهرة سيشعر بها المواطنين أنها 39 درجة، ولكن في فترة الليل سيكون هناك نشاط رياح نسبي، يلطف حالة الجو.



اليوم الذروة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد ارتفاعا آخر وطفيف ومؤقت في درجات الحرارة، وهو ذروة الارتفاعات خلال هذا الأسبوع؛ لأنه من المتوقع أن تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، تأثيرا بمنخفض الهند الموسمي، وكتل هوائية من البحر المتوسط، وامتدادا لمرتفع جوي يعمل على حبس الرطوبة.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترة النهار فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023





قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً ، ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على كافة الأنحاء.