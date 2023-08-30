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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة، موضحة أن اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وعلى الجميع تجنب التعرض المباشر لـ أشعة الشمس خلال فترة الذروة.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجة الحرارة بالقاهرة سيشعر بها المواطنين أنها 39 درجة، ولكن في فترة الليل سيكون هناك نشاط رياح نسبي، يلطف حالة الجو.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن الساعات الصباحية تشهد شبورة مائية، ولذلك على السائقين توخي الحذر، و السير بـ سرعات منخفضة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :


القاهرة 37 26 في
العاصمة الإدارية 37 25
6 أكتوبر 37 26
بنهــــا 37 25
دمنهور 36 26
وادي النطرون 37 25
كفر الشيخ 36 25
المنصورة 37 25
الزقازيق 37 25
شبين الكوم 37 26
طنطا 36 26
دمياط 32 25
بورسعيد 33 24
الإسماعيلية 38 26
السويس 37 25
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 37 26
نخل 36 20
كاترين 35 19
الطور 38 27
طابا 36 26
شرم الشيخ 40 31
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 32 24
السلوم 32 24
سيوة 39 24
رأس غارب 37 30
الغردقة 41 30
سفاجا 40 30
مرسى علم 40 30
شلاتين 35 31
حلايب 33 29
أبو رماد 34 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 38 26
بني سويف 38 25
المنيا 39 24
أسيوط 39 25
سوهاج 40 26
قنا 41 28
الأقصر 43 28
أسوان 44 29
الوادي الجديد 43 26
أبوسمبل 43 30
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم أجواء الطقس

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