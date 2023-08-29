قفزة مفاجئة|الأرصاد تحذر من الـ 72 ساعة القادمة: تتخطى الـ 40 درجة

أفادت فضائية etc خلال برنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية أنجي أنور أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بأن ال ٧٢ ساعة القادمة هنا الأصعب في أغسطس، حيث تشهد البلاد أرتفاع طارئ في درجات الحرارة خلال ال ٧٢ القادمة.

الأرصاد تحـذر: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غدا، والعظمى بالقاهرة تقفز لـ40 درجة خلال يومين

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تسود أجواء حارة على كافة أنحاء البلاد، مع أرتفاع شديد نسب الرطوبة مما يزيد الشعور بأرتفاع درجات الحرارة ويأتي هذا الأنقلاب بدرجات الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي.



وكشفت هيئة الأرصاد أن البلاد سوف تشهد أرتفاعا يصل ل ٤٠ درجة مئوية يومي الخميس والجمعة القادمين، وسوف تتخطي درجات الحرارة ال ٤٠ درجة على محافظات الصعيد.



ونصحت الإعلامية أنجي أنور بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة الأيام المقبلة خاصة في فترات الظهيرة، مشددة على كثيرة شرب السوائل والعصائر والمياة.