عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قفزة مفاجئة|الأرصاد تحذر من الـ 72 ساعة القادمة: تتخطى الـ 40 درجة

أرتفاع شديد فى درجات
أرتفاع شديد فى درجات الحرارة

أفادت فضائية etc خلال برنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية أنجي أنور أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بأن ال ٧٢ ساعة القادمة هنا الأصعب في أغسطس، حيث تشهد البلاد أرتفاع طارئ في درجات الحرارة خلال ال ٧٢ القادمة.

الأرصاد تحـذر: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غدا، والعظمى بالقاهرة تقفز لـ40 درجة خلال يومين

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تسود أجواء حارة على كافة أنحاء البلاد، مع أرتفاع شديد نسب الرطوبة مما يزيد الشعور بأرتفاع درجات الحرارة ويأتي هذا الأنقلاب بدرجات الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي.


وكشفت هيئة الأرصاد أن البلاد سوف تشهد أرتفاعا يصل ل ٤٠ درجة مئوية يومي الخميس والجمعة القادمين، وسوف تتخطي درجات الحرارة ال ٤٠ درجة على محافظات الصعيد.


ونصحت الإعلامية أنجي أنور بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة الأيام المقبلة خاصة في فترات الظهيرة، مشددة على كثيرة شرب السوائل والعصائر والمياة.

أغسطس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية تحذر ٤٠ درجة مئوية ٧٢ ساعة القادمة أرتفاع شديد نسب الرطوبة محافظات الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

منسق الحوار الوطني: أناشد المواطنين بمراسلتنا حال تناول قضية بطريقة غير إيجابية

وظائف شاغرة في جامعة الأزهر.. الشروط والتفاصيل كاملة

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 .. عبر هذا الرابط

نشر صوره داخل المتحف البريطاني.. هل يدعم محمد صلاح حملة استعادة مصر للآثار المنهوبة؟

"إشمعنا الزمالك".. أول رد فعل من الأهلي على استدعاء لاعبيه لمنتخب مصر

آيات تقرأ على الماء لفك السحر ..اتبع هذه الخطوات للشفاء العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احميها من البكتريا والبلاك.. أطعمة تمنع تسوس الأسنان

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

فيديو

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ