الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

أكد دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة، متوقعا أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن محافظات جنوب الصعيد متوقع أن تتخطى 40 درجة مئوية، مؤكدا أن هدوء سرعات الرياح سيجعلنا نشعر بأرتفاع نسبة الرطوبة.

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي، سيكون هو المسيطر خلال الـ 48 ساعة القادمة، وهو المتسبب بأرتفاع درجات الحرارة.

حول المعدلات الطبيعية.

وأشار محمود القياتي، أنه بدءا من الجمعة ستعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية.