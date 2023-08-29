الأرصاد للمواطنين: انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد.. فيديو

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" نشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة ".

وأضاف محمود شاهين :" درجة الحرارة على القاهرة سوف تسجل غدا 37 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد من إحساسنا بدرجات الحرارة ".

وتاب محمود شاهين :" درجة الحرارة المحسوسة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح تصل لـ 39 درجة مئوية ".

وأكمل محمود شاهين :" بداية من يوم الجمعة المقبل تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية وسوف نشهد انخفاضات في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل".