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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع درجات الحرارة يهدد بوقوع كارثة غير مسبوقة في أوروبا.. تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشف تقرير أعده علماء المناخ الفرنسيون من المركز الوطني لأبحاث الأرصاد الجوية، أن الغالبية العظمى من منتجعات التزلج في جبال الألب وجبال البرانس قد تختفي في العقود القادمة على خلفية الاحتباس الحراري.

وقال الباحثون إن سياحة التزلج، التي تشكل جزءا كبيرا من ميزانية المناطق الجبلية في عدد من الدول الأوروبية، تتعرض للتهديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأضافوا: "سيؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ظروف تكوين الثلوج في منتجعات التزلج على الجليد في جميع المناطق الجبلية في أوروبا مقارنة بالعقود السابقة. قلة الثلوج بسبب الاحتباس الحراري تهدد سياحة التزلج. مع زيادة في درجات الحرارة العالمية بنسبة 2 درجة 53٪، ومع زيادة بنسبة 4 درجات-98 ٪ من محطات التزلج 2234 في أوروبا ستواجه مخاطر عالية من نقص الثلوج”.

ووفقا لهم، فإنه “إذا أخذنا في الاعتبار إمكانية إنتاج الثلج الاصطناعي، فإن خطر الإغلاق ينخفض إلى 71 ٪ من منتجعات التزلج، لكن هذا يعني زيادة في استهلاك المياه والكهرباء والبصمة الكربونية المرتبطة بها… هذه الطريقة متاحة فقط للمنتجعات الواقعة عالية بما فيه الكفاية”.

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وذكرت إذاعة “فرانس إنفو”، أن 150 من أصل 350 منتجعًا للتزلج في فرنسا قد تختفي خلال العشرين عامًا القادمة.

الاحتباس الحراري جبال الألب جبال البرانس ارتفاع درجات الحرارة العالمية

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