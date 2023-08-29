بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إن الأمم المتحدة ذكّرت فرنسا، بعد قرارها بحظر العباءة في المدارس، بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يُسمح بفرض قيود على ممارسة الدين إلا في ظروف محدودة للغاية.

وأضافت هورتادو، في مؤتمر صحفي في جنيف: “فيما يتعلق بحظر العباءة، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا يُسمح بفرض قيود على مظاهر الدين أو المعتقد، بما في ذلك اختيار الملابس، إلا في نطاقات محدودة للغاية”.

وأضافت أن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بعد بالتعليق على هذا القرار بالتفصيل، نظرا لعدم وضوح الخطط المحددة وكيفية تنفيذها.

وشددت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أن "هناك نقطة أخرى وهي أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب فهم العوائق التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ خيارات حرة وخلق بيئة تدعم اتخاذ قراراتهن، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خيارات الملابس".