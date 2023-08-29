عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

الامم المتحدة
الامم المتحدة

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إن الأمم المتحدة ذكّرت فرنسا، بعد قرارها بحظر العباءة في المدارس، بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يُسمح بفرض قيود على ممارسة الدين إلا في ظروف محدودة للغاية.

وأضافت هورتادو، في مؤتمر صحفي في جنيف: “فيما يتعلق بحظر العباءة، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا يُسمح بفرض قيود على مظاهر الدين أو المعتقد، بما في ذلك اختيار الملابس، إلا في نطاقات محدودة للغاية”.

وأضافت أن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بعد بالتعليق على هذا القرار بالتفصيل، نظرا لعدم وضوح الخطط المحددة وكيفية تنفيذها.

انهيار صخري بين فرنسا وإيطاليا يوقف حركة القطارات بين البلدين| شاهد

فرنسا تهاجم المجلس العسكري في النيجر وتوجه رسالة غير مباشرة لأمريكا

وشددت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أن "هناك نقطة أخرى وهي أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب فهم العوائق التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ خيارات حرة وخلق بيئة تدعم اتخاذ قراراتهن، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خيارات الملابس".

المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرنسا الأمم المتحدة بحظر العباءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

موضوعات متعلقة

الكشف عن مفاجأة بشأن فكرة غير متوقعة لإنهاء حرب أوكرانيا

هل تعود اتفاقية الحبوب؟.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي

غير مسبوق.. قرار صادم من زيلينسكي يثير مخاوف كبيرة في أوكرانيا

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن كارثة في أوكرانيا

مكتب زيلينسكي يحسم الجدل بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في أوكرانيا

بسبب أوكرانيا.. بولندا تطالب بايدن بالوفاء بوعوده| ما القصة؟

بعد تصريحات أوكرانيا.. تحذير عاجل من روسيا بشأن اقتراب نهاية العالم

الأحلام تتبخر.. أوكرانيا تتلقي ضربة قوية بشأن الضمانات الأمنية

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

مصرع 3 مواطنين.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على مصنع ألبان بدونيستك

الدبابات تركت لتصدأ.. الكشف عن خدعة الغرب لـ أوكرانيا

زيارة تاريخية.. بوتين يسافر إلى الصين في أكتوبر المقبل

وزارة العمل: انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

السبب صادم.. كيميائي يضع مادة سامة تحت منزله جاره في أمريكا

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

فيديو

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ