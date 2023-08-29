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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انهيار صخري بين فرنسا وإيطاليا يوقف حركة القطارات بين البلدين| شاهد

انهيار صخري بين فرنسا
انهيار صخري بين فرنسا وإيطاليا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، انهيار صخري بين فرنسا وإيطاليا يتسبب في توقف حركة القطارات بين البلدين.

ووفقا للتقرير، توقفت حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، وستبقى معطلة حتى الأربعاء على الأقل، بسبب انهيار صخري ضخم في وادي موريان، في منطقة سافوا بوسط شرق فرنسا.

واصطدمت "عدة كتل صخرية يبلغ حجمها حوالى 700 متر مكعب" يوم الأحد بحاجز تم تركيبه على طريق فرعي في "قطاع خاضع للمراقبة بشكل خاص"، وفق ما أوضحت محافظة سافوا. وأوضح وزير النقل الفرنسي كليمان بون أن العودة إلى الوضع الطبيعي "ستستغرق عدة أيام".

انهيار صخري فرنسا وإيطاليا توقف حركة القطارات القطارات فرنسا

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