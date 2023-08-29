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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى تسجيل الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة. 

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حرارة شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، أن الأجواء صيفية حارة في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، متابعا أن مازلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ومحمل بكميات كبيرة من بخار الماء. 

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الي انه يؤدي إلى ارتفاع نسب الروبة نهارا وليلا في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تتأثر في طبقات الجو العليا بامتداد لمرتفع جوي يحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ويساعد على ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية هذا الأسبوع.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

القاهرة المتوقعة 35، المحسوسة 38 درجة مئوية.

الإسكندرية المتوقعة 32، المحسوسة 35 درجة مئوية.

مطروح المتوقعة 31، المحسوسة 34 درجة مئوية.

البحيرة المتوقعة 34، المحسوسة 36 درجة مئوية.

بني سويف المتوقعة 36، المحسوسة 38 درجة مئوية.

الغردقة المتوقعة 39، المحسوسة 41 درجة مئوية.

الأقصر المتوقعة 40، المحسوسة 41 درجة مئوية.

أسوان المتوقعة 42، المحسوسة 43 درجة مئوية.

وفي بيانا سابق لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة البحر المتوسط، توقعت انه تكون حالته من خفيف إلى معتدل، ويصل ارتفاع الأمواج «من 1 إلى 1.5 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

واكملت هيئة الأرصاد الجوية في بيان حالة البحر الأحمر، بأنه تتوقع أن تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج «من 1.5 إلى 2 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.
 

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