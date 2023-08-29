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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حرارة شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من المعدلات الطبيعية.

 

الـ 72 ساعة المقبلة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة والرطوبة حتى نهاية الأسبوع

ارتفاع الحرارة 

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بفارق درجتين عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت، إضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر منخفض الهند الموسمي، المحمل بكتل هوائية محملة ببخار المياه، ومن المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي.

 

واسترسلت: نشهد هدوء واضح في سرعات الرياح، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

 

ونوهت بأن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحرين حتى نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة على أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض مع بداية الأسبوع المقبل.

نسب رطوبة مرتفعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا خلال تلك الأيام نشهد ارتفاعات فى نسب الرطوبة بشكل كبير، إلى جانب ارتفاعات شقية فى درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلي ثلاث درجات، مشيرة إلى أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 35 و36 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تكون أعلي من تلك القيم.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاعات درجات الحرارة والرطوبة يستمر هذا الأسبوع كله، تحديدا الأربعاء والخميس، وسيكون فيه ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث تصل العظمي إلى 36 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات الأسبوع المقبل تدريجيا تبدأ حالة الطقس تعود للمعدلات الطبيعية، نتيجة منخفض جوي يساعد على توزيع الرطوبة وإنخفاض درجات الحرارة، محذرة من تكون الشبورة المائية بالصباح الباكر.

توقعات حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

 

وذكرت الهيئة - في بيان- أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

أما بالنأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد لنهاية هذا الأسبوع استمرار نسب الرطوبة المرتفعة على البلاد، مما تتسبب في الشعور بارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

 

حالة الطقس الأيام القادمة

ويشهد الطقس خلال الأيام القادمة، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

سبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الأرصاد الطقس درجات الحرارة اخبار التوك شو الحرارة

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