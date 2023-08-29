عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة طقس حار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ48 ساعة القادمة

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

الرياح تسكن والرطوبة ترتفع.. آخر صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس الآن

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بفارق درجتين عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت، إضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر منخفض الهند الموسمي، المحمل بكتل هوائية محملة ببخار المياه، ومن المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي.

 

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين


واسترسلت: نشهد هدوء واضح في سرعات الرياح، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

ونوهت بأن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحرين حتى نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة على أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض مع بداية الأسبوع المقبل.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الملاحة البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

بعد تدخل كولر.. تطورات جديدة في صفقة انضمام موليكا لصفوف الأهلي

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

موجة طقس حار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ48 ساعة القادمة

الأرصاد تعلن خبرا صادما بشأن حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

تعيين مارك لامبيرت مسئولا عن شؤون الصين بالخارجية الأمريكية

هل يجوز لمن يسافر يوميا قصر الصلاة وجمعها؟.. علي جمعة يجيب

الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لتأدية الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ