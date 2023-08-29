موجة طقس حار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ48 ساعة القادمة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بفارق درجتين عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت، إضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر منخفض الهند الموسمي، المحمل بكتل هوائية محملة ببخار المياه، ومن المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين



واسترسلت: نشهد هدوء واضح في سرعات الرياح، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

ونوهت بأن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحرين حتى نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة على أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض مع بداية الأسبوع المقبل.