شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وذكرت الهيئة - في بيان- أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 19

كاترين 35 18

الطور 34 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 38 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 31 24

السلوم 36 24

سيوة 39 24

رأس غارب 37 30

الغردقة 39 31

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 30

شلاتين 39 31

حلايب 35 29

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 40 25

قنا 40 28

الأقصر 40 28

أسوان 42 29

الوادي الجديد 41 26

أبوسمبل 41 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 43 29

المدينة 41 29

الرياض 46 31

المنامة 39 34

أبوظبى 43 32

الدوحة 41 33

الكويت 47 32

دمشق 34 18

بيروت 30 27

عمان 29 19

القدس 28 19

غزة 30 24

بغداد 40 31

مسقط 37 32

صنعاء 30 16

الخرطوم 41 28

طرابلس 32 24

تونس 30 20

الجزائر 28 19

الرباط 29 18

نواكشوط 32 26

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 32 18

إسطنبول 33 22

إسلام آباد 33 21

نيودلهى 36 27

جاكرتا 32 24

بكين 29 18

كوالالمبور 31 24

طوكيو 34 26

أثينا 32 23

روما 24 16

باريس 21 12

مدريد 27 15

برلين 19 14

لندن 22 11

مونتريال 25 17

موسكو 20 10

نيويورك 24 19

واشنطن 27 20

أديس أبابا 20 11