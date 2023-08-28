الرياح تسكن والرطوبة ترتفع.. آخر صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس الآن

أشارت آخر صور للأقمار الصناعية، التابعة لهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى هدوء نسبي في الرياح مع أجواء صافية حارة على شمال البلاد إضافة إلى ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وسجلت درجة الحرارة في هذا التوقيت من اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس، على القاهرة الكبرى المقاسة في الظل 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية، وفق هيئة الأرصاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 : 37 درجة

-السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 : 34 درجة

-جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 : 43 درجة

-شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 : 41 درجة

-جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 : 46 درجة

الظواهر الجوية

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

كاترين 35 17

الطور 34 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 35 23

سيوة 40 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 45 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 43 25

أبوسمبل 44 29