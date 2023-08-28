عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرياح تسكن والرطوبة ترتفع.. آخر صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس الآن

صدى البلد

أشارت آخر صور للأقمار الصناعية، التابعة لهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى هدوء نسبي في الرياح مع أجواء صافية حارة على شمال البلاد إضافة إلى ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وسجلت درجة الحرارة في هذا التوقيت من اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس، على القاهرة الكبرى المقاسة في الظل 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية، وفق هيئة الأرصاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة  خلال الأيام المقبلة:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 : 37 درجة
-السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 : 34 درجة
-جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 : 43 درجة
-شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 : 41 درجة
-جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 : 46 درجة

الظواهر الجوية

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة
العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
العاصمة الإدارية 35 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25 
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
كاترين 35 17
الطور 34 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 45 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
الوادى الجديد 43 25
أبوسمبل 44 29

الرياح الأرصاد الرطوبه هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي السوبر الأفريقي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

خاص.. رئيس بشكتاش يؤكد انسحاب الأهلي من مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

ترشيحاتنا

على عمق 184 كيلومتراً.. زلزال عنيف يضرب جبال باكستان

السياحة التعليمية مصدر جديد للدولار.. أهم مميزات الدراسة في مصر

أنباء عن إقالتها.. عقوبات تنتظر وزيرة خارجية ليبيا بعد لقاء نظيرها الإسرائيلي

غرفة القليوبية: حوافز الرئيس السيسي للصناعة تستهدف دعم وتحسين مناخ الاستثمار

ذكرى سنوية سعيدة.. جندي بحرية يثير الجدل بمنشور بسبب بن لادن

مدبولي : مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة تستهدف استصلاح وزراعة مليوني فدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| علامات مبكرة لسرطان القولون.. لا تجهلها

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ