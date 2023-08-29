الـ 72 ساعة المقبلة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، مطالبة المواطنين بعدم التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأخبار الخاصة بالطقس:

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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة، مشيرةً إلى أن الأجواء صيفية حارة في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج على القناة الأولى: «ما زلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ومحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الروبة نهارا وليلا في كل أنحاء الجمهورية».

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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعا في درجات الحرارة، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت يعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية بـ درجتين.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم، الثلاثاء، وغدًا، الأربعاء، وبعد غد، الخميس، سيكون هناك ارتفاعات في حرارة الجو، وعلى المواطنين توخي الحذر من التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة.

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كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، المحمل بكتل هوائية محملة ببخار المياه، ومن المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي.



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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “إننا خلال تلك الأيام نشهد ارتفاعات فى نسب الرطوبة بشكل كبير، إلى جانب ارتفاعات شقية فى درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلي ثلاث درجات”، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبري تصل إلى 35 و36 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تكون أعلي من تلك القيم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن ارتفاعات درجات الحرارة والرطوبة تستمر هذا الأسبوع كله، تحديدا الأربعاء والخميس، وسيكون فيه ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية.