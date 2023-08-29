الأرصاد تعلن خبرا صادما بشأن حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعا في درجات الحرارة، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت يعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية بـ درجتين.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم، الثلاثاء، وغدًا، الأربعاء، وبعد غد، الخميس، سيكون هناك ارتفاعات في حرارة الجو، وعلى المواطنين توخي الحذر من التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تشهد أجواءً صيفية في معظم الأماكن بالجمهورية، وأن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة، بسبب منخفض الهند الموسمي.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن الأسبوع الحالي يشهد لنهايته ارتفاعا في درجات الحرارة، ونسب الرطوبة، وأنه في هذا الوقت يكون هناك شبورة مائية في الساعات الصباحية.

وحذرت المواطن والسائقين، من السير بـ سرعات عالية في الساعات الصباحية، لتجنب التعرض لـ حوادث.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 19

كاترين 35 18

الطور 34 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 38 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 31 24

السلوم 36 24

سيوة 39 24

رأس غارب 37 30

الغردقة 39 31

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 30

شلاتين 39 31

حلايب 35 29

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 40 25

قنا 40 28

الأقصر 40 28

أسوان 42 29

