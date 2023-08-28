الأرصاد تعلن سقوط أمطار بمناطق شمال الوجه البحري.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ولكن هناك هدوء واعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، وهو ما يساعدنا في فترات الليل بأن نشعر بنسب الرطوبة الموجودة في الجو".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الأجواء في فترة الليل مائلة للحرارة رطبة في معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن من محافظات شمال الدلتا أو شمال الوجه البحري، وكلها فرص ضعيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية".

بيان درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

كاترين 35 17

الطور 34 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 35 23

سيوة 40 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 45 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 43 25

أبوسمبل 44 29