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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار اليوم.. فيديو

الأمطار
الأمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من الأسبوع المقبل انخفاضات في درجات الحرارة، ولكن هذا الأسبوع درجات الحرارة ستظل مرتفعة.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد في الساعات المسائية تشهد جو لطيف بسبب نشاط الرياح.

ولفتت إلي أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق شمال الدلتا وشمال الوجه البحري، ولكن تلك الأمطار لن تكون مؤثر على النشاط اليومي.

 

بيان درجات الحرارة
العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
العاصمة الإدارية 35 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25 
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
كاترين 35 17
الطور 34 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 45 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
الوادى الجديد 43 25
أبوسمبل 44 29

درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار سقوط الأمطار

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