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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان عاجل من الأرصاد | الظواهر الجوية المتوقعة .. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا منذ قليل حول درجات الحرارة وحالة البحرين و الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدا الإثنين الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣.

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الأيام القادمة

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويستمر نشاط الرياح على مناطق متفرقة بالبلاد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس استمرار فرص الأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - السلوم ) على فترات متقطعة، تكون خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا.

درجات الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح الذي يشهده الطقس على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة  خلال حالة الطقس الأيام القادمة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 حتى 37 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 حتى 34 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 حتى 43 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 حتى 41 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 حتى 46 درجة 

 

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حالة الطقس الآن على القاهرة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.، إذ ترتفع الحرارة لتسجل 37 درجة للمحسوسة.

حالة الطقس الآن على القاهرة

كما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة وتسجل الحرارة المحسوسة 46 درجة، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

رياح وأمطار رعدية

وبحسب الأرصاد الجوية ، تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأرصاد

ارتفاع الموج 

وكشفت الأرصاد عن حالة البحرين اليوم، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة اليوم 

وكانت قد شهدت  درجات الحرارة  اليوم الأحد كالتالي: 

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 27
نخل 37 21
كاترين 35 17
الطور 36 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 31 22
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 40 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 23
بني سويف 38 23
المنيا 39 24
أسيوط 40 24
سوهاج 42 25
قنا 45 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادي الجديد 46 27
أبوسمبل 44 29
 

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الأرصاد الجوية درجات الحرارة الظواهر

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