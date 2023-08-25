أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر عدة مناطق من طقس اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق والطرق السريعة، مضيفاً أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



كما توقع توقع المركز الوطني للأرصاد باستمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة،

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والحدود الشمالية.