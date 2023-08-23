عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى جنوب البلاد (أبوسمبل -المجرى الملاحي لبحيرة ناصر)، نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية شمال السودان.

عواصف

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في سياق متصل حذرت الأرصاد قائدى المركبات على الطريق الدولى "أسوان / أبوسمبل" والطرق الحدودية أرقين وقسطل، من القايدة بسرعة، وضروة توخى الحذر أثناء القيادة خلال فترة هبوب العاصفة الترابية.

تغيرات مفاجئة فى الطقس

وكانت قد شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، اليوم الأربعاء، تغيرات مفاجئة فى الطقس، حيث غطت عاصفة ترابية سماء المدينة وحجبت الرؤية.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 34 درجة.

عاصفة ترابية

وتابعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أنه مع نهاية اليوم ومع غياب أشعة الشمس يحدث تحسن كبير فى درجات الحرارة، وبالتالى يحدث انخفاض كبير فى درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة فى معظم محافظات الجمهورية خاصة مع فترات المساء.

نسب الرطوبة

ومع وجود نشاط نسبي فى الرياح فى معظم محافظات الجمهورية وهو ما يقلل إحساس نسب الرطوبة ويستمر ذلك حتى الصباح الباكر.

عاصفة قوية من الغبار

كما نوهت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يكون مثير لبعض الرمال والأتربة ولكن فى أقصي جنوب البلاد فى حلايب شلاتين وأبو سمبل والمناطق الحدودية، إذ شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، تغييرات فى الطقس مفاجئة حيث غطت عاصفة قوية من الغبار سماء المدينة وحجبت الرؤية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامى لـ الأرصاد الجوية أنه فى وقت الظهيرة، فإن الطقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

وتابعت "غانم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أغلب مصادر الكتل الهوائية عبارة عن كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط وبها كميات من بخار المياه مما يعنى ارتفاع فى نسب الرطوبة ويزداد ذلك فى وقت الظهيرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب هيئة الأرصاد :



العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 44 29



