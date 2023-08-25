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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثيرون عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة من هيئة الأرصاد الجوية، إذ أعلنت الهيئة طقس الساعات المقبلة ، والذي يشمل أمطار على عدة مناطق ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة 

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

أما حالة الطقس ليلا كما أعلنتها الأرصاد في نشرتها، فيكون طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

11 درجة كاملة

وتهبط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة فقط ، بعدما سجلت نحو 44 في ذروة الموجة التي ضربت البلاد بفارق 11 درجة كاملة، فيما هبطت درجات الحرارة الصغرى ليلا الى 25 درجة فقط.

ظواهر جوية

وكشفت الأرصاد عن وجود 3 من الظواهر الجوية، تشمل الأولى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

أما الظاهرة الثانية فتشمل فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

رياح ترابية

وبحسب بيان الأرصاد تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ارتفاع الموج وتحذير للمصطافين 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحذرت الأرصاد المصطافين من نزول البحر لخطورة ارتفاع الأمواج إلى هذا الحد.

ارتفاع الموج

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 34 23
بنهــــا 33 23
دمنهور 32 23
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 32 24
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 23
دمياط 32 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 22
العريش 32 23
رفح 30 23
رأس سدر 35 26
نخل 36 21
كاترين 35 17
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 39 30
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 32 22
السلوم 32 22
سيوة 36 24
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 43 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
الوادي الجديد 42 27
أبوسمبل 44 30

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