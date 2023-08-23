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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار مصحوبة بعاصفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الحالة الطقس اليوم الأربعاء

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد، أنه متوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، حيث يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ساعة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا، خلال حالة الطقس هذه الفترة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتنشط الرياح خلال الطقس الأيام الحالية، على بعض المناطق الأخرى مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

ويستمر فرص سقوط الأمطار خلال حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب وشلاتين) وقد تكون رعدية أحيانا في بعض الأوقات بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وقالت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام الحالية، جاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 36 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحمسوسة 34 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد 44 للعظمى والمحسوسة 45 درجة
جنوب سيناء 40 للعظمى والمحسوسة 43 درجة

الطقس هيئة الأرصاد الطقس اليوم درجات الحرارة

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