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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مثل أبو سمبل.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض محافظات مصر لعاصفة ترابية قوية

الطقس
الطقس

تحدث محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض مدينة أبو سمبل إلى عاصفة ترابية قوية، قائلا: إننا حذرنا من إمكانية تعرض الحدود الجنوبية لرمال ورباح محملة بالأتربة، نتيجة وجود السحب الرعدية في شمال السودان.

 

وأضاف "محمود القياتي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الأمطار الرعدية تسببت في إثارة الرمال والأتربة، ومحافظات جنوب مصر، دائما ما يتأثروا بالحزام المداري المناخي المتواجد في السودان.

 

واسترسل: أبو سمبل تأثرت اليوم بهذا الحزام، بالإضافة إلى المجري الملاحي لبحيرة ناصر، مشددا على أن تلك الرمال والرياح المحملة بالأتربة لن تتخطى الحدود الجنوبية المصرية.

 

وأكد على أن المحافظات والاماكن الداخلية لن تتأثر بهذه الظاهرة، موضحا أن درجات الحرارة غدا مستقر، وستتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية.

 

وحذر من وجود إضطراب في حركة المياه والأمواج، على البحر الأحمر وخليج السويس، بالإضافة إلى وجود الشبورة المائية الخفيفة والغير مؤثرة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية مدينة أبو سمبل السودان

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