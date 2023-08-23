حقيقة تأثر مصر بالأمطار الغزيرة في السعودية.. الأرصاد تكشف بالفيديو

هل تتأثر مصر بـ الأمطار الغزيرة في السعودية؟، سؤال يتردد على ألسنة المصريين بعد أن ضربت أمطار غزيرة المملكة العربية السعودية، وأيضا في الأونة الأخيرة كانت هناك سيول على مرتفعات سانت كاترين، وتعتبر كلمة السر في الحالتين منخفض البحر الأحمر.

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين أن الكتل الهوائية التى تؤثر على المملكة العربية السعودية مختلفة تماما عن الكتل الهوائية التى تؤثر على مصر خلال هذه الفترة، وأن الأمطار التي هطلت على المملكة العربية السعودية نتيجة كتلة هوائية رطبة على البحر الأحمر مع وجود الجبال على الحدود بين البحر الأحمر والمناطق الغربية بالسعودية يؤدى ذلك لتكون السحب الركامية الممطرة.



تأثير منخفض البحر الأحمر:



يتميز منخفض البحر الأحمر بجلب كتلة هوائية رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وتعمل الحرارة والجبال المتواجدة بالمنطقة على رفع كمية بخار الماء المتواجدة وعلى حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له، وتتكون السحب الركامية حتى تتطور إلى مرحلة تسمى (CB) التى تنمو إلى ارتفاعات تصل لـ 5000 و6000 م أو أكثر التى تحتوي على كمية طاقة هائلة، يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا الذي يتسبب في بداية انهدام لهذه السحب من الداخل، ويبدأ بهواء شديد هابط إلى الأرض يتسبب في العواصف الترابية، ثم يبدأ بعد ذلك الرعد والبرق، ثم أخيرا تتساقط الأمطار شديدة الغزارة، وهذا ما تتميز به هذه السحب وتغطس هذه السحب مسافات تقدر بالكيلو مترات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس غدا الخميس، ويسود طقس حار رطب على معظم أنحاء القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد في المملكة العربية السعودية حذر، اليوم الأربعاء، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا، تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11 مساء، فيما تفاعل سعوديون مع مقطع فيديو، يظهر هطول أمطار غزيرة، على الكعبة والمسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، مساء الثلاثاء 22 أغسطس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن " أمطار غزيرة هطلت، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة"، كما نشرت قناة (الإخبارية) السعودية مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة.

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