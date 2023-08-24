السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، خاصة بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المملكة العربية السعودية والتي امتدت الى حد السيول في بعض المناطق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الأمطار الغزيرة التي ضربت السعودية وامتدت الى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين في مصر ، مؤكدة ان كلمة السر هو منخفض البحر الأحمر.

مطر شديد الغزارة

وتابعت الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن السحب الركامية تتكون حتى تتطور إلى مرحلة تسمى ( CB) والتى تنمو إلى ارتفاعات تصل لـ 5000 و 6000 م أو أكثر، والتى تحتوى على كمية طاقة هائلة.

مطر شديد الغزارة

وتابعت أن ذلك يقابله تبريد فى طبقات الجو العليا والذى يتسبب فى بداية انهدام لهذه السحب من الداخل؛ ويبدأ بهواء شديد هابط إلى الأرض يتسبب في العواصف الترابية، ثم يبدأ بعد ذلك الرعد والبرق، ثم أخيرا يتساقط مطر شديد الغزارة وهذا ما تتميز به هذه السحب، وتغطى هذه السحب مسافات تقدر بالكيلومترات، وهو ما شهدناه فى أمطار السعودية.

3 ظواهر جوية

وبالنسبة للظواهر الجوية؛ كشفت الأرصاد عن 3 ظواهر في مناطق مختلفة، إذ تتكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبينت الأرصاد، وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

كما يتوقع خبراء الأرصاد وجود أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار رعدية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 24

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 22

العريش 31 23

رفح 30 23

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

كاترين 35 17

الطور 35 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 32 22

السلوم 34 22

سيوة 39 24

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 24

سوهاج 40 25

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 27

أبو سمبل 44 30