بعد السعودية.. السيول تضرب مصر بهذه المناطق والأرصاد تكشف السر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الأمطار الغزيرة التي ضربت المملكة العربية السعودية والتي امتدت الى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين في مصر ، مؤكدة ان كلمة السر هو منخفض البحر الأحمر.

وقالت الأرصاد في منشور رسمي لها عبر فيس بوك : يتميز منخفض البحر الأحمر بجلب كتلة هوائية رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب و المحيط الهندي، وتعمل الحرارة والجبال المتواجدة بالمنطقة على رفع كمية بخار الماء المتواجدة وعلى حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له".

السحب الركامية

وتابعت الأرصاد : تتكون السحب الركامية حتى تتطور إلى مرحلة تسمى ( CB) والتى تنمو إلى ارتفاعات تصل لـ 5000 و 6000 م أو أكثر، والتى تحتوى على كمية طاقة هائلة، يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا والذى يتسبب فى بداية انهدام لهذه السحب من الداخل؛ ويبدأ بهواء شديد هابط إلى الأرض يتسبب في العواصف الترابية، ثم يبدأ بعد ذلك الرعد والبرق، ثم أخيرا يتساقط مطر شديد الغزارة وهذا ما تتميز به هذه السحب.

الأرصاد

وتغطى هذه السحب مسافات تقدر بالكيلومترات، وهو ما شهدناه فى أمطار المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية

وبالنسبة للظواهر الجوية؛ فمن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبحسب بيان الأرصاد، توقع الخبراء وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد

أمطار رعدية

كما يتوقع خبراء الأرصاد وجود أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 24

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 22

العريش 31 23

رفح 30 23

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

كاترين 35 17

الطور 35 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 32 22

السلوم 34 22

سيوة 39 24

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 24

سوهاج 40 25

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 27

أبو سمبل 44 30