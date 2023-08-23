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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد توقعات الأرصاد.. عاصفة قوية تضرب هذه المناطق وتسبب انعدام الرؤية.. فيديو

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

يبدو أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن العواصف الترايبة والرملية التي ستضرب عدة مناطق داخل جمهورية مصر العربية، وسط حالة من القلق بين بعض المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة، خاصة بعد الموجة الحارة التي ضربت مصر لمدة عدة أسابيع متتالية. 

الأرصاد الجوية تتوقع عاصفة تضرب مناطق في مصر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت من خلال بياناتها عن وجود عاصفة ترابية ستضرب عدد من المناطق اليوم، إذ كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى جنوب البلاد (أبوسمبل -المجرى الملاحي لبحيرة ناصر)، نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية شمال السودان.

في سياق متصل حذرت الأرصاد قائدى المركبات على الطريق الدولى "أسوان / أبوسمبل" والطرق الحدودية أرقين وقسطل، من القايدة بسرعة، وضروة توخى الحذر أثناء القيادة خلال فترة هبوب العاصفة الترابية.

ورصدت قناة العربية، وجود عاصفة ترابية قوية ضربت عدة مناطق في مدينة أبو سمبل، إذ غطى اللون الأصفر على كل شيء داخل المدينة. 

وأدت العاصفة الترابية التي ضربت مدينة أبو سمبل إلى انعدام الرؤية لدى المواطنين، حيث ظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، المواطنين غير قادرين على الرؤية بشكل صحيح بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المدينة، وذلك مثل توقعات هيئة الأرصاد خلال الأيام القليلة الماضية.  

وفي سياق منفصل، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 34 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أنه مع نهاية اليوم ومع غياب أشعة الشمس يحدث تحسن كبير فى درجات الحرارة، وبالتالى يحدث انخفاض كبير فى درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة فى معظم محافظات الجمهورية خاصة مع فترات المساء.

كما نوهت  عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يكون مثير لبعض الرمال والأتربة ولكن فى أقصي جنوب البلاد فى حلايب شلاتين وأبو سمبل والمناطق الحدودية، إذ شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، تغييرات فى الطقس مفاجئة حيث غطت عاصفة قوية من الغبار سماء المدينة وحجبت الرؤية.

الأرصاد عاصفة ترابية الأرصاد الجوية مدينة أبو سمبل منار غانم هيئة الأرصاد

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