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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الأربعاء، موضحة أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبري 34 درجة.

وقالت “غانم” إن أغلب مصادر الكتل الهوائية عبارة عن كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط وبها كميات من بخار المياه، ما يعنى ارتفاع نسب الرطوبة، ويزداد ذلك فى وقت الظهيرة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنه فى وقت الظهيرة، فإن الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وكذلك المحافظات التى تطل على البحر المتوسط، وشديد الحرارة فى المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه مع نهاية اليوم ومع غياب أشعة الشمس، يحدث تحسن كبير فى درجات الحرارة، وبالتالى يحدث انخفاض كبير فى درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة مع فترات المساء، ومع وجود نشاط نسبي فى الرياح فى معظم محافظات الجمهورية، وهو ما يقلل إحساس نسب الرطوبة، ويستمر ذلك حتى الصباح الباكر، بالإضافة إلى أن نشاط الرياح يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة ولكن فى أقصى جنوب البلاد فى حلايب شلاتين وأبو سمبل والمناطق الحدودية.
 

 

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