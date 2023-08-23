صحف السعودية| المملكة تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

انضمت السعودية، رسمياً، إلى اتفاقية الأمم المتحدة «بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)» لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة -باستثناء الجزء الثالث منها- في الأول من سبتمبر 2024م.

وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناءً على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة (الأونسيترال).

وفي خبر آخر، أعلنت مبادرة السعودية الخضراء انطلاق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرابع من ديسمبر القادم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) على أرض مدينة إكسبو دبي، في خطوة تعكس التزام المملكة وجهودها المتواصلة لدعم أجندة العمل المناخي العالمي، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، استكمالاً لمنجزات النسخة الأولى؛ التي عُقدت في 2021م، بمدينة الرياض، والتي تم خلالها الكشف عن التزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060م.

وتهدف نسخة هذا العام للبناء على نجاحات نسخة العام الماضي؛ التي أقيمت في مصر بالتزامن مع مؤتمر (كوب 27)، والتي تم خلالها الكشف عن مشاريع مهمة في مجال العمل المناخي؛ شملت إطلاق مركز المعرفة للاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس المركز الإقليمي لتعزيز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

صحيفة الوطن

بلغت قيمة المخالفات والغرامات نظير تحقيق مكاسب غير مشروعة في السوق المالية السعودية ومخالفة طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة خلال الأشهر الـ 8 الماضية، نحو 1.336.200.000 ريال.

وبلغ عدد المخالفين سواء أفراد أو كيانات 45 مخالفا، حيث تم فرض الغرامات ودفع الأموال نظير المكاسب غير المشروعة لدى بعض المخالفين، في حين تمت إحالة البعض منهم إلى النيابة العامة إلى جانب الإعلان عما تم في بعض الدعاوى الجماعية.

وفي خبر آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و نجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة الشرق الأوسط

والجانب العالمي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده لا تشجع أو تمكن أحداً من شن هجمات داخل روسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

جاء ذلك بعدما قالت السلطات الروسية إنها أسقطت طائرات مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو في وقت مبكر، الأربعاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي؛ مشيراً إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت، وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

وازدادت ضربات الطائرات المُسيَّرة في العمق الروسي، منذ تدمير اثنتين من تلك الطائرات فوق الكرملين في أوائل مايو.

وزودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات ضخمة في شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لمكافحة الغزو الروسي؛ لكنها قالت مراراً إنها لا تدعم الهجمات داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مُسيَّرة حاولت مهاجمة موسكو.

وفي خبر آخر، استهدفت مُسيَّرات روسية منشآت حبوب في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلن الحاكم المحلي، في أحدث ضربة من هذا النوع منذ انهيار اتفاق يسمح بالمرور الآمن للشحنات من البحر الأسود.

وكتب الحاكم أوليج كيبر على «تلجرام»: «استهدفت ضربات مجمّعات إنتاج وشحن، وشملت الأضرار صوامع حبوب»؛ مشيراً إلى عدم سقوط ضحايا مدنيين، حسبما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان للقيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية دمّرت 9 مُسيَّرات هجومية إيرانية الصنع من طراز «شاهد»، خلال الضربة.

وأضافت أن «العدو استهدف صوامع حبوب ومجمّع إنتاج وشحن في الدانوب، واندلع حريق في المستودع وتمّت السيطرة عليه سريعاً، ويواصل عناصر الإطفاء عملهم».