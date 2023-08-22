مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك تقدم في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وكشف سوليفان خلال مؤتمر صحفي: "من غير المتوقع الإعلان عن تقدم في المفاوضات في أي وقت قريب".

وأضاف: "يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية ولا تزال هناك مسافة يجب تجاوزها، لأن هذه أمور فنية معقدة جدا".

وتابع "هذا أمر نواصل العمل عليه بالتشاور مع السعوديين والإسرائيليين، وفيما يتعلق بالطاقة النووية المدنية، فهذا بالطبع أمر سنحتاج فيه إلى موقف لجنة الطاقة الذرية".

واستطرد: "السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيكون أمرًا كبيرًا، نحن نعمل عليه وسنفعله بأكثر الطرق فعالية ممكنة".