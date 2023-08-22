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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. انقلاب شاحنة كبيرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع المملكة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أفادت صحيفة “سبق” السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن انقلاب شاحنة تابعة لإحدى الشركات، تسبب في إرباك وعرقلة لحركة السير في طريق الشرائع باتجاه جبل النور في المملكة العربية السعودية، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها لترتطم بالرصيف الفاصل بين المسارين.

وتسبب انحراف الشاحنة في سقوط حمولتها من الألبان والعصائر في الطريق، مما جعل المارة وأصحاب عدد من المركبات يتوقفون في حرم الطريق وعلى جانبيه لالتقاط ما تصل إليه أيديهم.

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ولفتت صحيفة “سبق” السعودية، إلي أن دوريات الأمن والمرور وفرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة الموقع لتسهيل حركة السير وفك الاختناق المروري.

جبل النور طريق الشرائع السعودية المملكة العربية السعودية المملكة

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