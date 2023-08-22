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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تنبيهات هامة من وزارة الحج لـ المعتمرين

الحج والعمرة
الحج والعمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، علي ضرورة مراعاة ضوابط التعامل مع الآخرين عند أداء العمرة.

وكتبت “الحج والعمرة” عبر منصة “إكس” المعروفة باسم تويتر سابقا، أن “بدء الرحلة الإيمانية نحو العمرة يقتضي تحلي المعتمر بالآداب الحميدة”.

وأضافت أن “الضوابط تشمل: الإحسان إلى المعتمرين والمصلين، وتجنب الانفعال، واحترام خصوصيات الآخرين”.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الحج والعمرة، إلى الالتزام بالتعليمات من أجل أداء عمرة هانئة، موضحة طبيعة الإجراءات المأمول تطبيقها.

وكتبت وزارة الحج والعمرة، عبر منصة “إكس” المعروفة باسم تويتر سابقا: “ضيف الرحمن، لتكون رحلتك لأداء العمرة سهلة وميسرة، نأمل منك تطبيق 4 إجراءات”.

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وأوضحت “الحج والعمرة” أن الإجراءات هي: "استخراج تصريح أداء العمرة قبل الوصول، وتجنب الزحام والتدافع عند أداء المناسك، والالتزام باللوحات الإرشادية، واتباع توجيهات أفراد الأمن”.

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